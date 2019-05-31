Більшість членів РНБО виступають за перенесення термінів запуску нового ринку електроенергії, - Данилюк

Про це повідомив в ході брифінгу секретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Більшість учасників засідання зійшлися на тому, що введення в дію закону (Про ринок електроенергії - УНІАН) треба відкладати. Питання, робити це на 3 місяці, на 9 місяців або на рік. Але також була позиція, що треба готуватися до того, що його все ж буде запроваджено", - сказав Данилюк.

"Не останню роль відіграє здатність внести зміни до закону, який відстрочить. Чи сприйме Верховна Рада цей закон як пріоритетний, чи буде достатньо голосів? Зараз це питання відкрите. Остаточну позицію формуватиме Кабінет міністрів", - додав секретар РНБО.

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Також він повідомив, що за 2 тижні буде проведено ще одне засідання РНБО на енергетичну тему, на якому будуть прийняті необхідні рішення.

Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції і розвитку заявив, що поки не бачить чіткої картини, як працюватиме новий оптовий ринок електричної енергії в Україні, запуск якого заплановано на 1 липня 2019 року.

В ЄБРР не розуміють, як можна впровадити новий ринок в заплановані терміни. При цьому, як зазначають у банку, Україна "семимильними кроками" рухається до запуску лібералізованої моделі е/е з липня в умовах недостатнього тестування механізму взаємодії всіх елементів ринку, відсутності прописаного в законодавстві процесу поступового впровадження нового ринку, а також низьку ймовірність прийняття Верховною Радою рішення про перенесення дати старту. На цьому тлі відсутня впевненість, зокрема й у інвесторів, у стабільній роботі енергосистеми, вважають в ЄБРР.

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