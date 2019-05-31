Росія розширить "чорний список" представників ЄС, яким заборонено в'їзд в країну, - МЗС РФ

Про це повідомили в п'ятницю в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Останнім часом Європейський союз відзначився ухваленням низки рішень, які передбачають застосування щодо деяких російських громадян обмежувальних заходів одностороннього характеру. Підставою для таких рішень стали бездоказові, а часом абсурдні звинувачення на адресу наших співвітчизників.
Кількість фігурантів російського списку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу", - йдеться в коментарі російського МЗС.
В представництво ЄС в Росії направлено відповідну ноту.