У пам'ять про полеглого на Донбасі воїна Віктора Куроп'ятника в його рідній школі відкрили меморіальну дошку. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Перша електронна газета".

Віктор Куроп'ятник народився 16.11.1973 року в селі Аджамка Кропивницького району Кіровоградської області.

У 1990 закінчив сільську школу №1, після чого навчався в Кіровоградській морській школі ДОСААФ. Працював мотористом бетонозмішувального обладнання та оператором-мотористом електро-пневмо насосів.

08.05.2015 року Віктор Миколайович був мобілізований в українську армію. Він служив у 3-й роті 501-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти в 20.07.2016-го року.

Демобілізувавшись, встиг попрацювати в ТОВ "Агроліга Трейд", а з 21 жовтня 2018 року перебував на контрактній службі.

Похований 17 грудня 2018 на Алеї почесних військових поховань Рівнянского кладовища Кропивницького. У нього залишилися дружина і троє дітей.

Указом Президента України № 47/2019 від 28 лютого 2019 року, "за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

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