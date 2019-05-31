В АП нинішнього президента мені було сказано "дивні речі", - глава НСТУ Аласанія

Як передає Цензор.НЕТ, про це 31 травня "Громадському" заявив глава НСТУ Зураб Аласанія.

"Суспільне та його філії будуть жити. Єдине, що можу сказати, що є невизначеність політична. В адміністрації нинішнього президента мені були сказані дивні речі, які я не дуже розумію. До прикладу — стара система всім не подобалась, треба лікувати її. Але ліки можуть стати загрозою для життя і мати такий побічний ефект, що не зрозуміло, що з цього вийде. Тобто я такий насторожений", — сказав він.

Глава НСТУ зазначив також, що телерадіокомпанія отримала від уряду тільки 59% фінансування.

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"Мали переглянути в першому півріччі, але нічого не переглянули. Але ми звикли до цього. Щоразу вони кажуть: "Переглянемо". Але потім не переглядають. Тому ми на півроку живемо весь рік", - підкреслив Аласанія.

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Нагадаємо, 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ.

Сам Аласанія заявив, що відсторонення його від посади відбулося з невідомих йому причині з порушенням усіх процедур.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.