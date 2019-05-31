Зеленський найближчим часом планує відвідати Париж, - глава МЗС Франції Дріан

"Найближчим часом президент Зеленський планує візит до Парижа, і президент нашої республіки Емманюель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту", - сказав міністр журналістам біля будівлі АП після зустрічі із Зеленським у п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава МЗС Франції зазначив, що вони з президентом України вже проаналізували весь спектр українсько-французьких відносин.

"Я почув з боку Зеленського сильне бажання працювати над подальшим посиленням двосторонніх відносин і робити це шляхом конкретних справ у тих сферах, які представляють для нас спільний інтерес", - повідомив Ле Дріан.

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