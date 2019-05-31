ЦВК зареєструвала 9 кандидатів у нардепи в мажоритарних округах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК.

Розглянувши подані документи і встановивши їхню відповідність вимогам виборчого закону, ЦВК зареєструвала 9 кандидатів у народні депутати, а саме: Місірука О.М. – в ОВО № 21, Бабенко О.В. – в ОВО № 33, Кривохатька В.В. – в ОВО № 82, Карплюка В.А. – в ОВО № 95, Здоровця О.М. – в ОВО № 97, Клімова Л.М. – в ОВО № 137, Тесаловського О.Б. – в ОВО № 174, Супруненка О.І. – в ОВО № 216, Радька Є.О. – в ОВО № 218.

Таким чином, станом на 31 травня ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати, які балотуються в порядку самовисування.

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Вадим Кривохатько, Леонід Клімов і Олександр Супруненко є діючими народними депутатами, Володомр Карплюк - колишній мер Ірпеня (Київська область).