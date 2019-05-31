Кабмін на наступному засіданні ухвалить необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман

Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі ті підприємства, державні компанії, які мають до цього стосунок (ринку електроенергії - Ред.) сьогодні цілком зрозуміли, що вони мають це зробити, і це буде зроблено... Регулятор повністю підготував нормативну базу. Ми в середу приймемо 2-3 питання, і вся нормативна база буде прийнята, і, думаю, введення буде вчасно", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, важливим є те, щоб при запуску ринку не підвищилася ціна на електроенергію для населення. "Тут закон нам дає можливість обмежити ціну, і ми це зробимо", - додав він.

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Крім того, прем'єр зазначив, що також не повинна суттєво зростати ціна для промисловості, а для цього, на його думку, потрібні відповідні рішення уряду і регулятора.

"Якщо ми ухвалимо ці рішення, і вони почнуть працювати, я не бачу проблем, щоб запустити", - підкреслив Гройсман.

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