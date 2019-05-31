Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
31.05.19 22:50

Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган

Генерального прокурора України Юрія Луценка не запросили на засідання Ради національної безпеки та оборони, хоча він є членом РНБО.

Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган

Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені всі члени Ради нацбезпеки, крім генерального прокурора Юрія Луценка. Перевірила - зі складу РНБО не виключений. Сподіваюся, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена", - написала Сарган.

Читайте також: Зеленський змінив склад РНБО

Нагадуємо, 31 травня Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів РНБО, присвячену енергетичній безпеці.

Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100