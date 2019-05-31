Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган

Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені всі члени Ради нацбезпеки, крім генерального прокурора Юрія Луценка. Перевірила - зі складу РНБО не виключений. Сподіваюся, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена", - написала Сарган.

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Нагадуємо, 31 травня Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів РНБО, присвячену енергетичній безпеці.