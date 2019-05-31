На вступ до партії "Слуга народу" подано понад 20 тисяч заявок, - Разумков

"На сьогодні на ранок (п'ятниця, 31 травня, - ред.) - я, на жаль, не готовий зараз відповісти - заявок на те, щоб приєднатися до партії "Слуга народу", було близько 20 тис. Тому я думаю, що партія "Слуга народу" буде рости в тій же геометричній прогресії, в якій росла команда Зеленського, починаючи з 1 січня 2019 року", - розповів Разумков в ефірі ток-шоу "Голос народу" на телеканалі "112.Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На запитання про те, чи можуть депутати Ради поточного скликання та колишні парламентарі стати членами партії, Разумков відповів: "Якщо ми говоримо про колишніх народних депутатів - я зараз не готовий відповісти, чи будуть вони, як члени партії... Йдеться про те, чи будуть вони балотуватися від партії "Слуга народу". На сьогодні йде відбір мажоритарників".
За його словами, щоб стати кандидатом від партії "Слуга народу", люди проходять досить серйозний конкурс, з критеріями якого можна ознайомитися на сайті sluganarodu.ua.
"Після цього це резюме з усіма матеріалами буде проходити і СБУ, і досить скрупульозно вивчатимуть ці матеріали представники HR-агентств. Так ось, у цьому плані як діючим, так і народним депутатам, які були раніше, не рекомендую витрачати свій час, заходити на сайт, оформляти ось ці речі", - констатував Разумков.