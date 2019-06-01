У низці областей знеструмленими залишаються 53 населені пункти, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

"Унаслідок ускладнення погодних умов (шквальний вітер, дощ, гроза) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 53 населені пункти в 3 областях: у Сумській - 30 населених пунктів, у Черкаській - 20 населених пунктів та у Кіровоградській - 3 населені пункти", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у суботу вранці.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте також: На Прикарпатті підтопленими залишаються понад 150 домогосподарств, - ДСНС