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01.06.19 10:09

Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак

Військовослужбовців Збройних сил України, які приступають до інтенсивної фазі підготовки з подальшим залученням до служби в підрозділах операції Об'єднаних сил, буде премійовано в розмірі 3 тисяч гривень.

Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"Зокрема, визначаючи завдання командуванню військової частини, акцентував увагу на дбайливому ставленні командира до підлеглих, враховуючи значні навантаження, тривале перебування в польових умовах та виснажливий учбовий процес під час бойового злагодження.

З метою підвищення мотивації особового складу підрозділів ЗС, які виходять на завершальну активну фазу бойового злагодження у навчальних центрах та полігонах перед відправленням у район проведення операції Об’єднаних сил, я ухвалив рішення щодо преміювання зазначених військовослужбовців  у розмірі 3 тис. грн. кожному", - написав Полторак.

Таке рішення міністр оборони України ухвалив, перебуваючи в розташуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗС України на Закарпатті.

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