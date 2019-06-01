Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", законопроект оприлюднено на сайті Конгресу США.

Санкції пропонується вводити проти компаній, які на тих чи інших умовах надають свої судна для прокладки нафтопроводу на глибині від 100 футів нижче рівня моря. Також обмеження можуть поширюватися на страховиків таких суден.

Згідно із законопроектом, президент США може ввести щодо порушника п'ять і більше видів санкцій. Документ передбачає, серед іншого, відмову у видачі візи директорам і акціонерам із контрольним пакетом акцій у компаніях зі списку санкцій, заборону на проведення платежів і угод із нерухомістю в юрисдикції США, а також на інвестиції в капітал. Крім того, може вводитися заборона на експорт товарів і технологій на адресу компанії, що потрапила під санкції.

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Учасникам будівництва "Північного потоку-2" також загрожує заборона на укладання контрактів з урядом США для поставок товарів і послуг. Фінансовим інститутам США можуть забороняти видачу кредитів у розмірі понад $10 млн протягом 12 місяців.

Про підготовлювані санкції проти будівництва "Північного потоку-2" повідомлялося 21 травня.

Газопровід "Північний потік-2" планувався Балтійським морем, мав з'єднати постачальників із РФ із споживачами в Європі. Його планова протяжність становить понад 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу за рік. Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

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