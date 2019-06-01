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01.06.19 11:45

Клімкін розповів про переговори з Вакарчуком: "Я шукаю реальну команду. Жодних фінальних рішень немає"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вів переговори про приєднання до партії "Голос" із її лідером Святославом Вакарчуком, однак до жодних рішень вони не дійшли.

Клімкін розповів про переговори з Вакарчуком: "Я шукаю реальну команду. Жодних фінальних рішень немає"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клімкін розповів в ефірі "Радіо НВ".

"Я шукаю реальну команду. Ось ми говорили про БПП, і я не розумію лідерських партій. Я вважаю, що мають бути командні партії. Лише команди здатні перезавантажити цю українську політику... Наразі я такої команди не знайшов. Знайду - йтиму далі, ні - будуватиму таку... Я говорив зі Славою. Я його дуже ціную і поважаю, але до жодних рішень ми не дійшли. Ми обговорюємо різні ідеї. Жодних фінальних рішень щодо цього немає", - сказав міністр.

За словами міністра, він має намір йти в політику, маючи "амбіції щось тут змінити".

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"Я ніколи не був політиком, але за час перебування на посаді міністра, напевно, ним став. Я ніколи не хотів йти в політику - це завжди у мене викликало певне презирство. Але тепер я розумію, що, напевно, це одна з опцій. І не лише опція піти в парламент існує", - розповів Клімкін.

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