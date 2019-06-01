Клімкін розповів про переговори з Вакарчуком: "Я шукаю реальну команду. Жодних фінальних рішень немає"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клімкін розповів в ефірі "Радіо НВ".

"Я шукаю реальну команду. Ось ми говорили про БПП, і я не розумію лідерських партій. Я вважаю, що мають бути командні партії. Лише команди здатні перезавантажити цю українську політику... Наразі я такої команди не знайшов. Знайду - йтиму далі, ні - будуватиму таку... Я говорив зі Славою. Я його дуже ціную і поважаю, але до жодних рішень ми не дійшли. Ми обговорюємо різні ідеї. Жодних фінальних рішень щодо цього немає", - сказав міністр.

За словами міністра, він має намір йти в політику, маючи "амбіції щось тут змінити".

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"Я ніколи не був політиком, але за час перебування на посаді міністра, напевно, ним став. Я ніколи не хотів йти в політику - це завжди у мене викликало певне презирство. Але тепер я розумію, що, напевно, це одна з опцій. І не лише опція піти в парламент існує", - розповів Клімкін.

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