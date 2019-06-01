Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Організатори маршу нагадують на сторінці події у Facebook:

5 років війни з Росією.

98 політичних в'язнів Кремля.

120 військових і цивільних полонених в ОРДЛО.

24 військовополонені моряки в Лефортово.

8 захоплених у полон військових, доля яких наразі невідома.

"Російський полон - це не просто незаконні ув'язнення. Це тортури, насильство і нелюдські умови.

Кожен день перебування там - страшна мука, яку переживають сьогодні вже понад дві сотні українських громадян. Їхнє звільнення має бути пріоритетом держави і міжнародної спільноти", - підкреслюють організатори маршу.

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Також опубліковано вимоги родичів заручників, правозахисників і громадських активістів до представників влади:

– Запровадити посаду уповноваженого Президента з питань звільнення заручників Кремля. Ця людина та її команда працюватимуть над розробкою стратегії звільнення як українських заручників, яких утримують в ОРДЛО, так і тих, кого утримують у Криму та РФ. Уповноважений відповідатиме за пошук шляхів звільнення заручників, створення гуманітарної переговорної платформи щодо звільнення заручників, залучення за потреби іноземних експертів, національних лідерів і лідерів думок для участі в переговорному процесі, сприятиме виконанню заходів із забезпечення державної підтримки заручників та їхніх родин. Проект повноважень та зони відповідальності цієї посадової особи готовий.

– Створити Координаційну раду з питань звільнення заручників при Адміністрації Президента, яка об’єднає відповідні міністерства, відомства, служби, громадські та правозахисні організації, які працюють за напрямом підтримки та звільнення українських заручників Кремля. Цей орган підвищить ефективність роботи всіх учасників цих процесів та консолідує навколо виконання Стратегії підтримки та звільнення заручників. Проект положення про роботу такої ради вже готовий.

– Публічно підтримати законопроект "Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручників або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами", який встановлює статус заручника та гарантує державну підтримку заручникам та їхнім родинам.

– Сприяти удосконаленню санкційної політики України щодо Росії та її громадян, причетних до незаконного ув’язнення, катувань та інших форм переслідування заручників Кремля.

– Підтримати міжнародні санкції, а також просування на рівні ЄС ухвалення EU Global Human Rights Act для створення тиску на російських високопосадовців, які керують репресивною системою утисків прав та свобод, спрямованою проти українських громадян.

– Публічно підтримати законопроект №9438 про зміни до Кримінального кодексу України, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності, а також робить положення щодо воєнних злочинів такими, що відповідають міжнародному праву.

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Фото - Олег Богачук