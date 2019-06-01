Луценко заявив про відбиття рейдерської атаки на 18-тисячне місто на Київщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, атака, яку відбили спільно з Нацполіцією, відбулася 31 травня.

"Вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об'єктом шахраїв, чорних нотаріусів та "тітушок" було 18-тисячне місто в Київській області. Бандитів затримано, арешти на майно накладено", - заявив Луценко.

Про яке саме місто йдеться, Генпрокурор не уточнив.

Він додав, що це "свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік".

Дивіться також: Спецпідрозділи поліції запобігли спробі рейдерського захоплення підприємства у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж