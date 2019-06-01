Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Представник "Кристала" повідомив, що в одному з будинків виникла пожежа. "Заводські служби спрацювали оперативно і встигли евакуювати персонал. Унаслідок вибуху, що стався після займаня, є руйнування", - сказав співрозмовник агентства.

Представник "Кристала" повідомив, що в цеху, де стався вибух, працювали п'ять осіб. Як він зазначив, за попередніми даними, їх встигли евакуювати, всі вони живі.

Джерело "Інтерфаксу" уточнило в суботу, що в цеху, де стався вибух, виготовлялися авіабомби. "У цеху виготовляли фугасні авіабомби та компоненти до них. Боєприпаси зберігалися там же", - сказало джерело.

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Пожежні підрозділи ліквідовують займання після вибуху на підприємстві під Нижнім Новгородом за підвищеним рівнем складності, повідомили в регіональному ГУ МНС Росії.

"Гасять за підвищеним, третім, рангом складності. Пожежа охопила площу у сто квадратних метрів. Зруйновано адміністративну будівлю", - сказав співрозмовник агентства. Він не уточнив дані про постраждалих.

"На місці працює служба медицини катастроф. Всім постраждалим - близько 19 осіб - надається необхідна медична допомога. Переважно йдеться про осколкові поранення легкого та середнього ступеня тяжкості", - повідомила прес-служба уряду Нижньогородської області з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я регіону.

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