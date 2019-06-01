Від початку року на водоймах України загинуло 274 людини, зокрема 25 дітей, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.

"Загалом, із початку року на водоймах країни вже загинуло 274 людини, з яких 25 дітей. При цьому врятовано 138 осіб, зокрема 20 дітей", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що з встановленням теплої погоди кількість нещасних випадків на воді різко зростає.

Так, 30 травня на Чернігівщині було виявлено двох потонулих. Перший випадок зафіксовано на р. Десна в с. Снов'янка Чернігівського району, а другий - на р. Лисогір в с. Іванківці Сребнянського району.



На р. Дніпро у Дніпровському районі міста Кам'янське Дніпропетровської області рятувальниками було вилучено з води та передано працівникам поліції тіло жінки, 1947 року народження, яка зникла ще 28 травня.

Всього ж упродовж доби 30 травня потонуло 5 осіб.

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Найпоширенішою причиною утоплення є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і переоцінка власних можливостей, підкреслили в ДСНС.

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