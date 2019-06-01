Помічник голови одного із судів Черкащини попався на хабарі 4,4 тис. дол., - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Під час слідства було встановлено, що підозрюваний налагодив злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від представника позивача за його вплив на суддів. Правоохоронці задокументували вимагання та отримання 4 400 доларів США неправомірної вигоди за прийняття позитивного рішення щодо 14 цивільних справ. За кожне позитивне рішення – 300 доларів США та ще 200 доларів США за його "працю".
За результатами проведення слідчо-оперативних заходів правопорушнику наразі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального Кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Тривають процесуальні дії щодо встановлення додаткових епізодів злочинної діяльності підозрюваного та встановлення інших причетних до злочину осіб.