У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Україна в зоні ООС: загальні втрати 14 осіб, з них 9 - бойові, 5 - не бойові. Втрати встановлені поіменно і офіційно, дані публічні і перевіряються. На жаль, наші війська втратили також 8 полонених, які самі приїхали до ворога за незрозумілим збігом обставин.
Окупаційні війська РФ на Донбасі: загальні втрати за даними соцмереж противника, підтверджених фотографіями і профілями в соціальних мережах - 49 осіб. Дані не остаточні, можна припустити, що ліквідовано 54 найманці. Офіційні повідомлення ВС РФ дані про дійсні втрати приховують, однак свідчення з інтернету дозволяють уявити реальну картину", - пише журналіст.
Підтверджені бойові втрати противника в травні склали 40 осіб, не бойові - 9 (згідно з даними, які не викликають сумніву, коли відомі повні особисті дані, фотографія, місце поховання).
"Таким чином, співвідношення бойових втрат ЗСУ і ВС РФ на Донбасі - 9:40. Тобто за загибель кожного українського воїна було знищено щонайменше 4 російських найманці", - йдеться в повідомленні.
Також Бутусов навів статистику видів впливу, які стали причиною загибелі українських Воїнів:
від пострілів снайпера - 5,
від мінометних осколків - 2,
в ближньому бою під час розвідувального пошуку - 1,
від підриву на міні під час розвідувального пошуку - 1
Як зазначив головний редактор Цензор.НЕТ, незважаючи на найдурніший інцидент, коли 8 військових самі приїхали в полон до ворога, ефективність бойових дій ЗСУ в травні 2019 насправді різко зросла. Втрати противника стали значно вищими.