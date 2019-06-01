На Київщині 5-річного хлопчика поранено в голову через випадковий постріл, дитина в реанімації, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що травми дитина зазнала на подвір’ї за місцем проживання у місті Переяслав-Хмельницький. Наразі хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні, за його життя борються лікарі.

"Співробітникам поліції вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина зазнала травми голови внаслідок випадкового пострілу.

Також встановлені особи, які можуть бути причетними до нанесення травми хлопчику.

Зараз тривають спільні процесуальні дії поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань та прокуратури області.

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