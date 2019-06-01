Циркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні "ОХМАТДИТ". ФОТОрепортаж

Як повідомили Цензор.НЕТ у фонді, на виставі у внутрішньому дворику відділення онкогематології зібралося понад 50 дітей з батьками та медичним персоналом. Їх розважали фокусники, клоуни і тролі. Ходулісти стали улюбленцями не тільки маленьких пацієнтів, а й лікарів.

Наймолодші діти розважалися на атракціонах, всі гості свята отримали подарунки і зробили фото в яскравій фотозоні.

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"Дитинство асоціюється з веселощами, чарівними героями і смакотою. Але дитинство хворих дітей минає в палатах, з болісними процедурами і безліччю заборон. Це неправильно, адже діти повинні залишатися дітьми навіть в лікарні.

Фонд "Таблеточки" регулярно організовує активності для дітей у відділеннях "ОХМАТДИТ"- творчі майстер-класи, святкування днів народжень, на початку весни ми запустили лікарняну клоунаду. Сьогодні ми влаштували свято для всіх дітей в "ОХМАТДИТ", щоб подарувати їм посмішки, які лікують не гірше ліків", - коментує лідер команди комунікацій фонду "Таблеточки" Ольга Мазур.

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Нагадаємо, Міжнародний день захисту дітей засновано в 1949 році, відзначається в Україні щорічно з 1998 року.

"Таблеточки" - благодійний фонд, який захищає інтереси онкохворих дітей. З 2011 року існування фонд надав адресну допомогу понад 3 500 дітей.