Підтримка України і протидія агресії РФ була однією з тем переговорів Помпео з керівництвом Німеччини, - Держдепартамент США

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Державний секретар Майкл Помпео учора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України й протидію російській агресії", - наголошується в повідомленні.
Повідомляється також, що сторони обговорили посилення загроз із боку іранського режиму в регіоні й необхідність протидії ракетній активності Ірану та його агресивних дій. Крім того, йшлося про зусилля з політичного врегулювання в Афганістані, де обидві сторони підтримують справжній внутрішньополітичний діалог та переговори як ключовий елемент мирного процесу.
Нагадуємо, у п'ятницю відбувся перший візит державного секретаря США Майкла Помпео на цій посаді до Німеччини, де він провів зустрічі з міністром закордонних справ країни Гейко Маасом і федеральним канцлером Ангелою Меркель.