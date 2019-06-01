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01.06.19 19:41

Підтримка України і протидія агресії РФ була однією з тем переговорів Помпео з керівництвом Німеччини, - Держдепартамент США

За підсумками зустрічі держсекретаря США Майкла Помпео з німецьким державним керівництвом, американський Держдепартамент назвав одними із ключових спільних пріоритетів підтримку України і протистояння агресії РФ.

Підтримка України і протидія агресії РФ була однією з тем переговорів Помпео з керівництвом Німеччини, - Держдепартамент США

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Державний секретар Майкл Помпео  учора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України й протидію російській агресії", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється також, що сторони обговорили посилення загроз із боку іранського режиму в регіоні й необхідність протидії ракетній активності Ірану та його агресивних дій. Крім того, йшлося про зусилля з політичного врегулювання в Афганістані, де обидві сторони підтримують справжній внутрішньополітичний діалог та переговори як ключовий елемент мирного процесу.

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Нагадуємо, у п'ятницю відбувся перший візит державного секретаря США Майкла Помпео на цій посаді до Німеччини, де він провів зустрічі з міністром закордонних справ країни Гейко Маасом і федеральним канцлером Ангелою Меркель.

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