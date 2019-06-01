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01.06.19 20:23

Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО

Під час наради членів РНБО з керівниками енергетичної галузі вдалося виявити кілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці.

Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО

Про це на своїй сторінці в Facebook написав секретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

Під час обговорення вдалося вирішити деякі нагальні питання, зазначив він.
"Зокрема:
1) у стислі терміни буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт. Водночас, уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Також з ініціативи президента України буде вирішене питання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті "Лісова". У нього залишилося троє дітей;
2) критичну ситуацію з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу" уряд її владнає якнайшвидше. Це – відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності.
3) оцінили можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії, яке має відбутися 1 липня цього року, та доцільність його відтермінування. Прем’єр-міністр України запевнив, що в уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію, – незалежно від дати запровадження", - написав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість членів РНБО виступають за перенесення термінів запуску нового ринку електроенергії, - Данилюк

Погашення боргів перед шахтарями, робота Води Донбасу та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО 01

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