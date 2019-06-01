П'яний водій загинув, з'їхавши в річку з моста на Харківщині

Чоловік не зміг самостійно вибратися з салону автомобіля і потонув, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про подію в селищі Синьок Куп'янського району надійшло до поліції 31 травня о 13:57. Попередньо встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

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