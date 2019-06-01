З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун

Про це виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"З 2020 року дітей не прийматимуть у будинки дитини. Будуть створені всі умови, щоб ці діти могли повноцінно рости зі своїми рідними батьками. У винятковому випадку вони житимуть у патронатній або прийомній сім'ї", - зазначила вона.

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Зазначається, що до 2023 року на місці дитбудинків будуть створені паліативно-реабілітаційні центри з кількістю місць, розрахованими відповідно до потреб суспільства.

"У створених центрах можна буде отримати послуги з реабілітації або паліативу. Центр також може надавати послуги з респісу - тимчасового перепочинку батьків дитини з інвалідністю", - повідомила глава МОЗ.





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