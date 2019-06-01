МЗС України просить партнерів тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі, - Клімкін

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ із країн наших друзів і партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації", - написав Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС очікує від Росії виконання рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення українських військовополонених моряків

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.