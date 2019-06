Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії"

Як передає Цензор.НЕТ, про це американський сенатор від Республіканської партії Роберт Портман написав на своїй сторінці у Twitter після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Як співголова українського кокусу в Сенаті, я продовжуватиму підтримувати вільну і демократичну Україну через відповідну військову, політичну та економічну допомогу США", - заявив Портман.

"Я мав задоволення зустрітися з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня. Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії", - прокоментував Портман.

I had the pleasure of meeting the newly elected #Ukraine President Volodymyr Zelensky earlier this week. He is committed to strengthening US ties and pushing back on Russian aggression. pic.twitter.com/OXP6mowSUK