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02.06.19 11:45

Хлопчика, який два дні провів у квартирі з мертвими батьками, знайшли в Запоріжжі, - Аброськін

У Запоріжжі в п'ятницю, 31 травня, правоохоронці знайшли хлопчика, який два дні провів у квартирі з мертвими батьками.

Хлопчика, який два дні провів у квартирі з мертвими батьками, знайшли в Запоріжжі, - Аброськін

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у власній квартирі знайшли вбитою 26-річну жінку.  Її співмешканець - чоловік 1983 року народження - був повішений на дверях.

"Але найстрашне інше: у квартирі знайдено живого хлопчика, 2016 р.н., який дві доби перебував у приміщенні з мертвими батьками. Про що міг думати дорослий чоловік, який вбив матір дитини, а потім наклав на себе руки та залишив свою дитину саму серед мертвих", - написав заступник голови Нацполіції.

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