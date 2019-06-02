Повернення Росії в ПАРЄ призведе до нової кризи в Раді Європи, - Ар'єв

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю DW висловив глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Росія не зробила жодного, навіть найменшого кроку до виконання вимог Ради Європи... І в цих умовах піти на поступки - означає прийняти російський шантаж, що буде поганим прикладом для інших членів РЄ. Цей політичний процес може закінчитися істотним підривом довіри до Ради Європи з боку правозахисників, громадських організацій, реформаторів... А це призведе до нової кризи в організації, можливо, серйознішої, ніж була", - вважає Ар'єв.

Нагадаємо, Росія потрапила під санкції у квітні 2014 року, після анексії Криму та окупації Донбасу, делегацію країни-агресора в ПАРЄ позбавили права голосу. На "знак протесту" РФ не їздить на сесії в Страсбург і з 2017 року не платить членських внесків.

Всі ці роки російські лобісти намагалися повернути країну-агресора до ПАРЄ в обхід санкцій. Зокрема, наполягали на тому, що в липні Москва може вийти з організації (через несплату внесків), після чого перестане бути частиною Європейського суду з прав людини.

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За словами Володимира Ар'єва, "це - досить сильний аргумент", але недостатній для того, щоб виправдати бездіяльність РФ у частині виконання вимог Ради Європи. Країна-агресор продовжує утримувати українських політв'язнів і військовополонених і не демонструє бажання почати мирний процес на сході України, зокрема розблокувати введення на Донбас миротворчого контингенту ООН.

У травні міністри закордонних справ країн-членів РЄ ухвалили рішення, яким відкрили шлях для повернення Росії в ПАРЄ за Надзвичайною процедурою, тепер зміни регламенту має розглянути профільний комітет ПА Ради Європи, який почне роботу в понеділок, 3 червня.

Однак, на думку глави української делегації, прийняття відповідних змін до регламенту підірве підвалини самої організації.

"Рада Європи гостро критикує країни, які під час виборчого процесу змінюють законодавство, що може вплинути на результати виборів. У випадку з ПАРЄ це робиться для того, щоб змінити внутрішні правила перед виборами генерального секретаря Ради Європи. Адже ці зміни готуються і будуть внесені на розгляд депутатів ПАРЄ за день до голосування за кандидатуру генсека. І це суперечить вимогам РЄ, які вона висуває до своїх країн-членів під час моніторингу виборчого процесу", - пояснив він.

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