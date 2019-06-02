Матіос: Правоохоронним органам для боротьби з корупцією не вистачає змагальності

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", таку думку головний військовий прокурор України Анатолій Матіос висловив 1 червня в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Президент має внести зараз, у цій Верховній Раді, як невідкладні зміни до закону про підслідність, де написати, що той, хто виявив факт корупції, - велика риба, всяка риба, - той розслідує і доводить до суду. Альтернативна підслідність для всіх наявних у державі правоохоронних органів, не тільки для 700 обраних, які десь у підвалі щось розслідують і на виході за три роки - нуль". І, повірте, процес змагальності для тих, хто хоче ліфта державного, хто хоче захистити державу, щоб наступні вибори були з посмішкою, а не з плачем, - вони будуть це робити", - сказав він.

За словами Матіоса, люди, здатні займатися такими справами, є і в прокуратурі, і в поліції, і в Службі безпеки України, і у фіскальній системі.

"У них немає інструменту", - підкреслив головний військовий прокурор.

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Матіос зазначив, що його відомство не може розслідувати те, що стосується збитків понад 1 млн грн.

В Україні існує низка антикорупційних відомств. Такими справами, зокрема, займаються Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне агентство України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.