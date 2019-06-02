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02.06.19 14:03

Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП

Єпископ Православної церкви України Адріан (Кулик) заявляє, що почесний патріарх Філарет скликає київських священиків нібито "для складання присяги на вірність УПЦ КП".

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Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці у Facebook.

"Мені телефонують священики - настоятелі Київських храмів, - які досі (формально) під керівництвом колишнього Київського митрополита Філарета (почесного патріарха), з питанням: "Владика Філарет скликає всіх священиків Києва до себе на Пушкінську, 36, у понеділок на 11:00. Він вимагатиме (шантаж/залякування/погрози) від нас, щоб ми підписали присягу на вірність УПЦ КП і йому персонально як патріарху КП. Що нам робити?" - написав він, додавши, що Філарет вже "відокремився від ПЦУ".

Адріан закликав священиків вирішувати самостійно, чи "йти за компанію з професійним розкольником і бунтарем, який не впорався з власними пороками владолюбства і гордині, не прислухався до голосу соборного розуму Церкви, шляхом розколу і руйнування УПЦ/ПЦУ, заради задоволення своїх владних амбіцій".

Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): Розкольник і бунтар Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП 01

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

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