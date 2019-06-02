Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці у Facebook.

"Мені телефонують священики - настоятелі Київських храмів, - які досі (формально) під керівництвом колишнього Київського митрополита Філарета (почесного патріарха), з питанням: "Владика Філарет скликає всіх священиків Києва до себе на Пушкінську, 36, у понеділок на 11:00. Він вимагатиме (шантаж/залякування/погрози) від нас, щоб ми підписали присягу на вірність УПЦ КП і йому персонально як патріарху КП. Що нам робити?" - написав він, додавши, що Філарет вже "відокремився від ПЦУ".

Адріан закликав священиків вирішувати самостійно, чи "йти за компанію з професійним розкольником і бунтарем, який не впорався з власними пороками владолюбства і гордині, не прислухався до голосу соборного розуму Церкви, шляхом розколу і руйнування УПЦ/ПЦУ, заради задоволення своїх владних амбіцій".

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".