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02.06.19 13:48

Громадянина Непалу затримано під час спроби дати 1,5 тис. дол. хабара прикордоннику в аеропорту "Бориспіль". ФОТО

Учора в міжнародному аеропорту "Бориспіль" громадяни Непалу та Туреччини намагалися підкупити українських прикордонників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

Громадянина Непалу затримано під час спроби дати 1,5 тис. дол. хабара прикордоннику в аеропорту Бориспіль 01

Громадянин Непалу, 1980 року народження, пропонував прикордоннику хабар у розмірі 1500 доларів за сприяння в безперешкодному перетині державного кордону, проте отримав відмову. Його затримали. Як з'ясувалося, іноземець вже вдруге намагається потрапити в Україну, не маючи на це законних підстав, і вдруге українські прикордонники повертають його назад.

Громадянина Непалу затримано під час спроби дати 1,5 тис. дол. хабара прикордоннику в аеропорту Бориспіль 02

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Ще одному іноземцеві - громадянину Туреччини, - який пропонував 100 доларів хабара за вирішення питання безперешкодного перетину державного кордону, за рішенням начальника ОКПП, заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки. Турка повернуть зворотним рейсом до Стамбулу.

Від початку року зафіксовано вже 250 випадків, коли прикордонники відмовлялися від хабарів і ухвалювали стосовно правопорушників відповідні правові рішення.

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