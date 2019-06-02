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02.06.19 15:12

На Львівщині загинув чоловік, випавши з кошика власної повітряної кулі, - Нацполіція

У Львівській області після падіння з кошика повітряної кулі загинув чоловік.

На Львівщині загинув чоловік, випавши з кошика власної повітряної кулі, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"1 червня близько 21:00 у Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що біля села Репехів із кошика власної повітряної кулі випав чоловік. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

Загиблим виявився 47-річний житель одного з сіл Пустомитівського району Львівщини.

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Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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