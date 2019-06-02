На Львівщині загинув чоловік, випавши з кошика власної повітряної кулі, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"1 червня близько 21:00 у Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що біля села Репехів із кошика власної повітряної кулі випав чоловік. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

Загиблим виявився 47-річний житель одного з сіл Пустомитівського району Львівщини.

Читайте також: П'яний водій загинув, з'їхавши в річку з моста на Харківщині

Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.