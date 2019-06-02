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02.06.19 15:45

Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет на кордоні з Румунією. ФОТО

Дві спроби тютюнової контрабанди на кордоні з Румунією припинили вчора прикордонники Мукачівського та Чернівецького загонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет на кордоні з Румунією 01

Під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Ділове" Мукачівського загону помітив осіб із пакунками. Вони рухалися в бік кордону. Зрозумівши, що їх викрили, правопорушники кинули свій вантаж і втекли. За 50 метрів від українсько-румунського кордону нарядом виявлено 6 пакунків, у яких було 4 тис. пачок сигарет.

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Ще одну спробу переміщення сигарет викрили прикордонники на Буковині. На підступах до держкордону наряд відділу "Селятин" перекрив шлях прямування контрабандистам із пакунками. Зрештою правопорушники кинули 2 пакунки з сигаретами і втекли.

Виявлені тютюнові вироби буде передано співробітникам ДФС.

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