Супрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет

Як передає Цензор.НЕТ, на сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун спростувала поширений міф про те, що в кальяні тютюновий дим стає безпечнішим, оскільки проходить через воду.

"Кальяни небезпечніші, ніж вважають. І навіть небезпечніші, ніж сигарети. Час куріння кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. Адже під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму,тоді як курець кальяну за один сеанс куріння вдихає 74.1 л диму", - говорить Супрун.

За її словами, дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які, зокрема, є і в диму сигарет.

"Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол. Також унаслідок спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню. Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі - гіпоксію", - попереджає вона.

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Супрун підкреслює, що дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легенів та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання. Крім того, куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до гострої артеріальної жорсткості. Навіть один "сеанс" куріння кальяну впливає на серцебиття і кров'яний тиск.

Глава МОЗ зазначає, що діти, народжені у жінок, які під час вагітності часто курили кальян, мають високий ризик розвитку респіраторних захворювань. А також можуть народжуватися з меншою вагою, ніж діти некурящих. Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, як у цигарках. Водночас навіть якщо курити так званий безтютюновий кальян, уникнути шкоди для здоров'я не вдасться. Людині небезпечно вдихати продукти згоряння, навіть ароматизовані. Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці сигарет, тому токсичні речовини потрапляють у нижні частини легенів, збільшується ризик розвитку важких респіраторних захворювань.

Супрун вказує і на іншу небезпеку куріння кальяну: передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції.

"Вибирайте здоровий відпочинок у колі друзів і рідних. Дружні розмови, сміх і танці - ось гарна альтернатива сигаретам. А кальян - ні. Дбайте про своє здоров'я і не підставляйте людей, які відпочивають поруч із вами", - підсумувала вона.

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