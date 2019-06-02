Помер колишній заступник командира "Азова" із застосування артилерії Ігор Прозапас, позивний Кіхот. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в Facebook прес-служби ООСН НГУ "Азов".

"Кіхот долучився до "Азову" у 2015 році, був яскравим представником нової військової еліти, представляв покоління справжніх бойових офіцерів. Кіхот обіймав посаду заступника командира "Азову" із застосування артилерії.

Під авторством друга Кіхота вийшло декілька наукових статей, наприклад, про систему управління вогнем ISTAR у сучасному військовому конфлікті.

Друг Кіхот завжди залишиться у наших серцях хоробрим воїном, людяним командиром та вірним побратимом. Його істинна відданість боротьбі та нашій спільній ідеї є прикладом для наступних поколінь.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним Кіхота та всім, хто його знав. Це непоправна втрата для всієї України.

Пам'ятаємо!" - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів. ВIДЕО безпілотника







