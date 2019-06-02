Окупанти обстріляли будинки мирних жителів Веселого з ракетного комплексу "Конкурс", - українська сторона СЦКК. КАРТА

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил,

31 травня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили, що були знищені північна та східна сторони азбестового даху гаражу на подвір'ї одноповерхового будинку у провулку Вільному, 49 у населеному пункті Веселе Донецької області.

Представники Місії побачили подряпину шириною 15 см і глибиною 1 см та сліди горіння на північній стороні фасаду гаража. А також вирву діаметром близько 15 см у бетонній веранді біля гаражу та залишки снаряда, зокрема мідні проводи наведення.

За оцінкою команди Місії, зазначені пошкодження виникли недавно внаслідок розриву ракети протитанкового ракетного комплексу (9М113 "Конкурс"), випущеної з західного напрямку. Спостерігачі бачили літнього чоловіка із бинтовими пов'язками на лівій нозі, лівій руці та спині; він відрекомендувався мешканцем зазначеного будинку. За його словами, поранень він зазнав увечері 30 травня внаслідок вибуху, що стався на подвір'ї його будинку.

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Українська сторона СЦКК засуджує цинічні дії російсько-окупаційних військ, які не відмовляються від агресивних намірів збройним шляхом спровокувати конфлікт, що ставить під загрозу життя і здоров’я цивільного населення звинувачуючи при цьому Збройні Сили України.

Проаналізувавши профіль рельєфу місцевості між позиціями Збройних Сил України та пошкодженою господарською спорудою, а саме висоти на місцевості, з урахуванням напрямку прямого пострілу, можливо зробити єдиний вірний висновок про причетність до злочину збройних формувань Російської Федерації. Підтвердженням зазначеного висновку може слугувати бойове призначення вказаного у звіті СММ ОБСЄ типу озброєння, оскільки даний зразок є дороговартісним та призначений виключно для вогневого ураження броньованої техніки.

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