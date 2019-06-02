Для участі партії "Слуга народу" в позачергових виборах до парламенту немає юридичних обмежень, - команда Зеленського

Така заява опублікована на офіційній facebook-сторінці команди Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Також зазначається недостовірність повідомлення, что що Дмитро Разумков був обраний головою партії 27 травня: позачерговий з'їзд партії "Слуга Народу" ухвалив відповідне рішення 21 травня. Цього дня Іван Баканов склав повноваження голови партії і призупинив своє членство в партії "Слуга Народу". Нагадуємо, що Баканов почав виконувати обов'язки першого заступника голови СБУ 22 травня, чим повною мірою виконав всі вимоги чинного законодавства", - йдеться в публікації.

Фейком є ​​і заява журналістів про те, що нібито партія "Слуга Народу" вносила зміни до статуту партії в зв'язку зі зміною Глави, адже згідно з українським законодавством зміна керівника юридичної особи та внесення змін до установчих документів є абсолютно різними реєстраційними діями.



Реєстраційні дії були проведені Мін'юстом в установленому законом порядку і у відведені законом терміни.

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Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Іван Баканов призначений першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Міністерство юстиції України від 30 травня зареєструвало зміну глави партії "Слуга народу" - Дмитро Разумков замість Івана Баканова, який тимчасово виконує обов'язки глави Служби безпеки України.