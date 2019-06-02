Спроби зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну, - В'ятрович про знесення пам'ятника Жукову в Харкові

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Харків "поклав на лопатки" маршала Жукова. Спроби реваншу та зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну. Щоб втримати все в рамках закону, його не можна порушувати і місцевій владі", -написав В'ятрович.

Нагадаємо, в Харкові активісти кількох партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкові, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.