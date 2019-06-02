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02.06.19 22:06

Череп роздроблено, куля застрягла в мозку, лікарі не можуть її дістати, - бабуся про стан пораненого на Київщині хлопчика

Лікарі зробили операцію 5-річному хлопчику, якого поранили в голову, коли він гуляв біля будинку в Переяславі-Хмельницькому.

Череп роздроблено, куля застрягла в мозку, лікарі не можуть її дістати, - бабуся про стан пораненого на Київщині хлопчика

Про це Громадському розповіла його бабуся Олександра Тлявова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, оперував дитину завідувач лікарні, але до рідних виходив не він, а його асистент і лікар із реанімації.

"Вони по-своєму пояснюють, але це страшне. Черепна коробка повністю роздроблена. Куля відрикошетила, побила усю черепну коробку і застрягла в мозку. Її не можуть дістати і вона, певно, там так і залишиться. Зробили трепанацію, прибрали всі ці кістки й повністю все повичищали. Я так розумію, що голова зараз відкрита, щоб набряку сильного не було", — сказала бабуся пораненого хлопчика.

Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області ввнаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Двоє поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, були затримані в порядку статті 208 КПК

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2 червня їм повідомлено про підозру.

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