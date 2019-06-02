На Харківщині чоловік застрелив рідного сина, а потім наклав на себе руки, - поліція

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 61-річний чоловік вистрілив з гладкоствольної рушниці в голову своєму 36-річному синові, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Після скоєння злочину чоловік пішов в кімнату і застрелився з обріза.

Попередньо, в день трагедії він вживав алкоголь.

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Слідчими Чугуївського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини.