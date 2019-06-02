Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.06.19 22:38

На Харківщині чоловік застрелив рідного сина, а потім наклав на себе руки, - поліція

У Чугуївський відділ поліції 2 червня звернулася місцева жителька. Жінка повідомила про те, що почула постріли в одному з приватних домоволодінь в місті Чугуїв.

На Харківщині чоловік застрелив рідного сина, а потім наклав на себе руки, - поліція

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 61-річний чоловік вистрілив з гладкоствольної рушниці в голову своєму 36-річному синові, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Після скоєння злочину чоловік пішов в кімнату і застрелився з обріза.

Попередньо, в день трагедії він вживав алкоголь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом знесення пам'ятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідчими Чугуївського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100