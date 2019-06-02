Лідер соціал-демократів ФРН Налес йде у відставку, Меркель запевнила, що уряд продовжить роботу

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес написала заяву про відставку з посад голови партії і фракції СДПН у Бундестазі ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Обговорення всередині фракції і численні партійні відгуки дали мені зрозуміти, що підтримки, необхідної для виконання моїх обов'язків, більше немає", - заявила Налес. Найближчими днями Налес роз'яснить свою позицію колегам у партії, спочатку в правлінні СДПН, а потім в парламентській фракції партії.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що, за даними джерел в оточенні Налес, вона має намір також відмовитись від мандата депутатки Бундестагу і таким чином повністю залишити політичну діяльність.

Соціал-демократична партія входить у правлячу в ФРН коаліцію разом з блоком консервативних партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС). Цей альянс спочатку викликав великі дискусії в лавах німецької соціал-демократії. Ліве крило партії дедалі голосніше вимагає розриву коаліції з консерваторами. Тому, вважають оглядачі, відставка Налес може мати далекосяжні та непередбачувані наслідки для коаліційного уряду, який очолює канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel). Розвал коаліції може обернутись достроковими виборами у ФРН.

Андреа Налес була обрана головою СДПН в квітні 2018 року. Фракцію в Бундестазі вона очолювала з вересня 2017 року. На виборах в Європарламент 2019 року СДПН показала рекордно низький результат, вперше після закінчення Другої світової війни опинившись на третьому місці за підсумками загальнореспубліканського голосування. Соціал-демократи набрали 15,8 відсотка голосів і поступилися не лише блоку ХДС/ХСС, а й партії "Союз 90/Зелені". "Результати занадто розчаровують", - заявила тоді Налес.

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Водночас, канцлер ФРН запевнила, що незважаючи на відставку Андреа Налес, уряд під її керівництвом буде продовжувати роботу, пише DW.

"Ми продовжимо роботу уряду з усією серйозністю. І насамперед - з усією відповідальністю", - заявила німецький канцлер під час засідання керівництва партії ХДС в Берліні в неділю, 2 червня.

Меркель додала, що поважає рішення Налес про відставку з посади голови партії і фракції СДПН у Бундестазі. "Я багато років працювала з нею і коли вона була федеральним міністром праці і соціальних питань, і коли вона працювала лідером партії і фракції СДПН", - сказала Меркель, назвавши Налес "соціал-демократкою до глибини душі".

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