Папа Римський вибачився перед ромами за дискримінацію з боку Католицької церкви

Під час зустрічі з циганською громадою в останній день свого візиту в країну понтифік попросив вибачення за "всі ті часи в історії, коли ми дискримінували, жорстоко поводилися або підозріло дивилися на вас", пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Протягом століть ромів переслідували в Європі.

Вважається, що сотні тисяч ромів вбили під час Голокосту.

Сьогодні роми живуть переважно в південній і центральній Європі і становлять близько 10% від загальної кількості населення Румунії. Вони скаржаться, що їм важко отримати роботу через дискримінацію, і багато хто живе в бідності.

"Я прошу пробачення - в ім'я Церкви і Господа - і прошу пробачення у вас", - сказав Папа Франциск ромам у румунському місті Блаж.

"Байдужість породжує забобони і сприяє гніву та образам, - сказав понтифік. - Скільки разів ми судимо необачно, зі словами, що ранять, з поглядами, які сіють ненависть і поділ!"

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Зустріч з ромами відбулася після урочистої церемонії в місті Блаж, на якій папа Франциск беатифікував сімох єпископів, які були ув'язнені і піддані тортурам під час комуністичного правління в Румунії.

Режим ув'язнив їх у 1948 році за зраду після того, як вони відмовилися стати православними християнами.

Всі семеро загинули в ув'язненні і були таємно поховані.