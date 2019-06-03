Суд ООН 3 червня почне розгляд справи щодо порушення Росією конвенції про фінансування тероризму, - Зеркаль

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"О 10 годині ранку Суд у Гаазі почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в Суду юрисдикції щодо нашого великого позову. Росія скористалася своїм правом і зробила все можливе для того, щоб затягнути розгляд справи по суті. Розгляд справи по суті – це детальне дослідження всіх доказів, експертних думок та показів свідків, які Україна надала Суду на 17 500 сторінках ще рік тому", - заявила Зеркаль.
За її словами, більшість матеріалів буде оприлюднено на сайті Суду 3 червня.
"Це саме те, чого росіяни намагаються уникнути всіма можливими шляхами, включно з юридичною гімнастикою та еквілібристикою", - пише Зеркаль.
Заступник міністра зазначила, що українська юридична команда готова до "чергової порції російської пропаганди".
"Незважаючи на те, що наша делегація є набагато меншою за російську, вона складається з перевірених часом представників МЗС, СБУ, ГПУ, які безпосередньо розслідують справи щодо збиття МН17, терористичних актів у Маріуполі, Краматорську, Волновасі, забезпечують надання міжнародно-правової допомоги та брали участь в усіх переговорах з росіянами щодо цих питань", - наголосила Зеркаль.
Нагадаємо, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України. Позов подано в межах Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її агресії проти України відбулися 6-9 березня 2017 року. Україна представила аргументи 6 та 8 березня, Росія - 7 та 9 березня. Позов на 45 сторінках опубліковано на сайті суду.
12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.
12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності у суду юрисдикції для розгляду справи.