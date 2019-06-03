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03.06.19 07:37

Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного терориста, - штаб

2 червня збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного терориста, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- біля міста Мар'їнка - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;
- поблизу населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу села Гнутове - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:

- поблизу населеного пункту Новгородське - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- біля населеного пункту Майорськ - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

За даними розвідки, 2 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог один раз із протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і зенітних установок ЗУ-23-2 обстріляв позиції українських сил поблизу населеного пункту Кам'янка в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - повідомили в прес-центрі ОС.

Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного терориста, - штаб 01
Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного терориста, - штаб 02

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