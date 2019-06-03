Boeing виявив 148 дефектних деталей, встановлених у понад 300 літаках типу 737 NG та 737 Max

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву опубліковано в неділю, 2 червня, на сайті Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Неякісні деталі можуть бути встановлені на більш ніж 300 літаках по всьому світу.

Ці деталі "можуть бути виготовлені неналежним чином і можуть не відповідати всім застосовним нормативним вимогам щодо міцності і довговічності", йдеться в заяві Boeing. Виявлено їх спільною комісією Boeing та FAA. Дефектні деталі "можуть передчасно вийти з ладу або зазнати появи тріщин", що може призвести до пошкодження літака під час польоту.

FAA попередило міжнародні органи цивільної авіації про проблему з деталями, найближчим часом вони мають бути замінені, йдеться в заяві.

У травні Boeing визнав наявність помилок у бортовому програмному забезпеченні літаків типу Boeing 737 Max. Бортове програмне забезпечення MCAS, про яке йдеться, використовується, зокрема, для навчання пілотів управлінню новими моделями лайнера - Boeing 737 Max 8. У результаті аварії двох машин цього типу, що відбулися за останні півроку, загинули загалом 346 осіб.

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Нагадаємо, на початку березня 2019 р. розбився пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 157 людьми на борту, вилетівши з Ефіопії в столицю Кенії - Найробі.

За інформацією консульської служби МЗС України, українців не було серед пасажирів літака, що зазнав катастрофи.

Після цього авіакомпанії по всьому світу почали відмовлятися від використання літаків моделей Boeing 737 MAX 8 та Boeing 737 MAX 9.