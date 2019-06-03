Канада тимчасово закрила посольство у Венесуелі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новое Время".

За словами Фріланд, "режим Мадуро зробив усе, щоб ускладнити роботу дипломатів інших країн".

"На жаль, до кінця червня наші дипломати в посольстві у Венесуелі більше не зможуть працювати через те, що режим Мадуро не продовжив їм акредитацію. У нас немає іншого виходу, крім як тимчасово закрити наше посольство", - заявила Фріланд.

Вона зазначила, що жителі Венесуели зможуть звертатися в посольство Канади в Колумбії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протистояння у Венесуелі: військові давлять протестувальників бронемашинами. ВIДЕО

Нагадаємо, у травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70% голосів, а опозиція бойкотувала вибори.

У січні на тлі масових протестів проти Мадуро голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість країн Євросоюзу, США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Водночас Росія, Китай і Куба підтримують чинного президента Мадуро