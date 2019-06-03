Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники

Про це йдеться у відкритому зверненні українських правозахисних організацій до комітету ПАРЄ з питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також національних делегацій країн-учасниць Ради Європи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У понеділок, 3 червня, регламентний комітет ПАРЄ обговорить повноваження національних делегацій, зокрема російської, та може ухвалити рішення, що призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї. Нагадаємо, Росія не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Правозахисники застерігають ПАРЄ від позитивного рішення на користь Росії. Вони вказують, що РФ навіть не розпочала виконувати жодну із висловлених їй рекомендацій у резолюціях ПАРЄ, фактично зневажаючи статутні вимоги організації-члена Ради Європи.

"Більше того, ситуація тільки погіршується і прикладів грубих порушень Росією міжнародних стандартів прав людини на окупованій нею території Криму та в зоні збройного конфлікту на Донбасі стає дедалі більше", - зауважують підписанти звернення.

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Серед порушень РФ вони вказують на переслідування правозахисників, журналістів і громадських активістів у Криму, що стало системним явищем. Зокрема, найновіші: наймасовіший арешт в історії окупованого Криму наприкінці березня та затримання двох кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієвої та Муміне Салієвої наприкінці травня.

"У світлі цих фактів безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ видається моральною капітуляцією Ради Європи як міждержавної організації, котра дбає про забезпечення прав людини… Рішення про можливе повернення до ПАРЄ російської делегації за повного нехтування Росією вимог цієї організації є не підтримкою російського громадянського суспільства, а ударом по його цінностях і моральних засадах, фактично поширенням і множенням непокараного зла", - зазначають українські організації.

Підписанти наголошують: будь-яка дискусія щодо зняття санкційного тиску з Російської Федерації має починатися із вимоги до Росії звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України в Росії та на окупованих українських територіях Криму і Донбасу.

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"На засіданні комітету 3 червня та під час червневої сесії ПАРЄ… ми просимо вас звернути увагу, що йдеться не тільки про Російську Федерацію, але й про інші країни-учасниці Ради Європи, яким позбавлення права ПАРЄ накладати санкції просто розв’яже руки, і від яких можна буде чекати посилення політичних переслідувань", - йдеться у зверненні.

Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких "Центр громадянських свобод", "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля", "Східноукраїнський центр громадських ініціатив", "Крим SOS" та інші.