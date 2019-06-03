Держдеп США запровадив нові правила: у претендентів на візу перевірятимуть акаунти в соцмережах, пошту й телефонні номери

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Настоящее время".

У відомстві посилення правил пояснили необхідністю "виявляти терористів та інших небезпечних осіб", щоб не пускати їх у країну.

Представник Держдепартаменту також повідомив, що у заявника є можливість вказати, що він не користується соцмережами, але якщо перевірка встановить, що він збрехав, то його чекають "серйозні наслідки". Які саме - у відомстві не уточнили.

Раніше дані про соцмережі вимагали лише від заявників, які проходили додаткову перевірку, - наприклад, у разі, якщо до США вони відвідували регіони, контрольовані угрупованнями, які Вашингтон визнав терористичними.

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Тепер надавати дані будуть зобов'язані на будь-який тип візи. Виняток зроблено лише для дипломатів і членів офіційних делегацій.

В Американському союзі захисту громадянських свобод вже заявили, що "немає жодних доказів справедливості та ефективності моніторингу соціальних мереж". Правозахисники побоюються, що люди будуть змушені піддавати себе цензурі в інтернеті.

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Як зазначає російська служба ВВС, адміністрацію попереднього президента США Барака Обами критикували за надто м'які перевірки претендентів на американські візи. Зокрема, звинувачення посилилися після видачі візи уродженці Пакистану Ташфін Малік. У 2015 році вона стала співучасницею масового вбивства в місті Сан-Бернардіно, жертвами якого стали 14 осіб. Пізніше з'ясувалося, що Малік публікувала у своїх соціальних мережах пости на підтримку екстремістських організацій, але видаючи їй візу, влада США не звернули на це уваги.