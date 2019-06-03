Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 30 осіб, під час пожеж - 21, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Упродовж тижня виникло 2 надзвичайні ситуації техногенного характеру місцевого та об’єктового рівнів, внаслідок яких загинуло 6 осіб та постраждали 3 особи.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 654 надзвичайні події, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 52 особи.

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Ліквідовано 1 тис. 106 пожеж, врятовано на пожежах 40 осіб та не допущено знищення вогнем 354 будівлі і 44 од. техніки. На пожежах загинула 21 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн. 639 тис. грн.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 270 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 623 вибухонебезпечних предмети.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 30 осіб.